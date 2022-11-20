Мерзкий Малфой, жуткий Дадли и красавец Сириус: какими должны были быть герои «Гарри Поттера»

Герои легендарной истории о Гарри Поттере по сей день вызывают огромный интерес у зрителей и читателей. Фанаты фэнтези сконструировали образы ключевых персонажей с помощью нейросетей на основе книг, и вот что из этого получилось.

Драко Малфой. Герой в первой части представлен как отрицательный, однако с каждой книгой в нем становилось все больше противоречий. Искусственный разум изобразил Драко как юношу с напряженным взглядом и болезненной бледностью.

Следующий персонаж — Сириус Блэк. Он был крестным Гарри и лучшим другом его отца. Сириус, несмотря на все испытания, смог сохранить свое благородство и доброту. Нейросети показали Блэка настоящим красавцем.

Дадли Дурсль, кузен Гарри Поттера. Хулиганил и всячески доводил брата, пока не состоялась знаковая встреча с дементорами. Созданный искусственным разумом Дадли похож на киношного персонажа.

Фред и Джордж Уизли. Герои добавляли в сюжет немало искрометного юмора, который очень выручал в последних мрачных частях. Внешность главных шоуменов истории тоже подверглись испытаниям нейросети, о чем пишет Дзен-канал World of Cinema.