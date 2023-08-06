«Мерзкий голос»: эту российскую актрису ненавидят 9 из 10 человек

Любовь зрителей завоевать так и не удалось.

Некоторые актрисы, несмотря на большую фильмографию и успешную карьеру, так и не могут расположить к себе зрителей. Придирчивая публика готова критиковать все: от актерского таланта до внешности или голоса.

Во всех антирейтингах самых неприятных российских актрис неизменно присутствует одно имя — Юлия Александрова. Звезда фильма «Горько!» активно снимается в кино и сериалах, но так и не сумела заслужить любовь зрителей.

Для многих эта девушка стала воплощением ненатуральной актерской игры и дешевых комедий. В каком бы амплуа она не выступала, избавиться от образа несчастной невесты Наташи она так и не смогла.

Добавляет негатива особенный тембр голоса актрисы. Его считают слишком резким и неприятным. Из-за этого любая ее героиня выглядит на экране как истеричка, по мнению публики.