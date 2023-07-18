Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного
Астрологи перечислили знаки, которые подвержены пагубной привычке.
Несколько лет назад ученые провели эксперимент, по результатам которого им предстояло назвать самый опасный наркотик. За основу брали статистику травм, заболеваний и несчастных случаев, причиной которых стала та или иная пагубная привычка. Первое место в рейтинге занял алкоголь, на втором и третьем расположились героин и крэк. По данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно фиксируется порядка 88 000 смертей, связанных с алкогольной зависимостью. Тем не менее многие люди не находят в себе сил отказаться от пагубной привычки. Рассказываем, какие знаки зодиака чаще всего балуются спиртным.
Овен
Представители огненного знака - люди занятые. Вернее, они любят взваливать на себя слишком много обязанностей, не только на работе, но и дома. Коллеги и родственники тщетно просят Овна делегировать им хотя бы часть - упрямый знак не желает этого делать, а твердит: “Я сам! Я сам!”
Рано или поздно Овен понимает, что нахватал себе слишком много дел, но признаваться в этом не хочет.
Тогда в ход идут различные способы расслабиться, в том числе, конечно же, алкоголь. Уроженец знака сам не замечает, в какой момент приятное времяпровождение превращается в зависимость.
Близнецы
Большие компании - стихия Близнецов. Они обожают находиться в обществе друзей, единомышленников, да и просто приятных людей. Неотъемлемой частью многих вечеринок является выпивка, и, как и положено, представители воздушного знака пьют вместе со всеми, веселятся и смеются.
Со временем то, что казалось баловством “за компанию” становится настоящей зависимостью.
Уроженцы знака покупают бутылочку горячительного напитка не только когда ждут кого-то в гости, но и просто так, чтобы скоротать вечер. А это тревожный звоночек, который нельзя игнорировать.
Весы
Эстеты-Весы вряд ли будут пить недорогие спиртные напитки в компании приятелей. Они предпочитают дорогой, марочный алкоголь, который можно найти только в проверенных магазинах и заведениях.
“Это ведь элитный напиток, разве от него может быть вред?” - думают уроженцы знака и жестоко ошибаются.
Мало-помалу количество спиртных напитков в жизни Весов становится все больше. Они собирают у себя дома целый мини-бар, которым хвастаются перед гостями. А когда те расходятся, заглядывают в него и устраивают себе “ритуал расслабления”. Важно, чтобы кто-то из близких пресек эту зависимость.