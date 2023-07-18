Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного

Несколько лет назад ученые провели эксперимент, по результатам которого им предстояло назвать самый опасный наркотик. За основу брали статистику травм, заболеваний и несчастных случаев, причиной которых стала та или иная пагубная привычка. Первое место в рейтинге занял алкоголь, на втором и третьем расположились героин и крэк. По данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно фиксируется порядка 88 000 смертей, связанных с алкогольной зависимостью. Тем не менее многие люди не находят в себе сил отказаться от пагубной привычки. Рассказываем, какие знаки зодиака чаще всего балуются спиртным.

Овен

Представители огненного знака - люди занятые. Вернее, они любят взваливать на себя слишком много обязанностей, не только на работе, но и дома. Коллеги и родственники тщетно просят Овна делегировать им хотя бы часть - упрямый знак не желает этого делать, а твердит: “Я сам! Я сам!”

Рано или поздно Овен понимает, что нахватал себе слишком много дел, но признаваться в этом не хочет.

Тогда в ход идут различные способы расслабиться, в том числе, конечно же, алкоголь. Уроженец знака сам не замечает, в какой момент приятное времяпровождение превращается в зависимость.

Близнецы

Большие компании - стихия Близнецов. Они обожают находиться в обществе друзей, единомышленников, да и просто приятных людей. Неотъемлемой частью многих вечеринок является выпивка, и, как и положено, представители воздушного знака пьют вместе со всеми, веселятся и смеются.

Со временем то, что казалось баловством “за компанию” становится настоящей зависимостью.

Уроженцы знака покупают бутылочку горячительного напитка не только когда ждут кого-то в гости, но и просто так, чтобы скоротать вечер. А это тревожный звоночек, который нельзя игнорировать.

Весы

Эстеты-Весы вряд ли будут пить недорогие спиртные напитки в компании приятелей. Они предпочитают дорогой, марочный алкоголь, который можно найти только в проверенных магазинах и заведениях.

“Это ведь элитный напиток, разве от него может быть вред?” - думают уроженцы знака и жестоко ошибаются.

Мало-помалу количество спиртных напитков в жизни Весов становится все больше. Они собирают у себя дома целый мини-бар, которым хвастаются перед гостями. А когда те расходятся, заглядывают в него и устраивают себе “ритуал расслабления”. Важно, чтобы кто-то из близких пресек эту зависимость.