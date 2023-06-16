«Мерседес», расписанный под хохлому: самый дорогой фильм провалился в прокате

В истории кино часто встречались случаи, когда высокобюджетные картины с треском проваливались в прокате. Эта участь постигла драму Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», которую не приняли ни россияне, ни американцы.

На создание картины были потрачены рекордные 40 миллионов долларов. Но в итоге фильм не отбил даже десятую часть этих средств. Критики отреагировали неоднозначно, как и зрители. Высоко оценили лишь работу актеров, а вот все остальное разнесли в пух и прах.

С одной стороны, патриотичная лента ориентирована на западного зрителя и явно подражает голливудскому стилю, а с другой — национальная русская идея, которая проходит красной нитью через весь сюжет, далека от американцев. Пресса лаконично назвала работу Михалкова «Мерседесом», расписанным под хохлому. Получилась эдакая альтернативная вселенная от режиссера.

Много вопросов вызвал и герой Олега Меньшикова Андрей Толстой. По сюжету он был 20-летним юношей, но актеру на момент съемок исполнилось уже 38. Ни грим, ни игра Меньшикова не сделали героя молодым — выглядел персонаж неубедительно.