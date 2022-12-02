Меркантильные и холодные: представители этих 3 знаков Зодиака не способны по-настоящему полюбить

Мы привыкли к тому, что люди демонстрируют свои чувства вполне определенными способами. Кто-то пишет признания в любви цветным мелом под окнами дорогого человека, кто-то окружает избранника удивительной заботой, а кто-то превращает его жизнь в сказку с путешествиями и желанными подарками. Правда, по наблюдениям астрологов, выражать свое особое расположение к человеку всем привычными и проверенными временем методами дано далеко не каждому знаку зодиака. Эксперты выяснили, представители каких трех знаков кажутся холодными и отстраненными партнерами, которые не умеют по-настоящему любить.

Скорпион

Представители водного знака даже спустя несколько месяцев отношений кажутся партнеру загадкой, которую, похоже, не под силу разгадать никому. Если поступки Скорпиона свидетельствуют о любви, - цветы, подарки и другие составляющие конфетно-букетного периода всегда присутствуют в их арсенале, - то с признаниями, откровенными рассказами о своих чувствах и другими эмоциональными порывами у этого знака все складывается сложно. Иногда партнер Скорпиона не слышит от него ласковых слов даже спустя десятки лет в браке.

Переделать его невозможно, поэтому приходится только смириться.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, в большей степени заинтересованы своей карьерой, а не личной жизнью. Они готовы потратить все свои физические и моральные силы на то, чтобы добиться карьерных высот, однако когда дело доходит до ухаживаний, уроженцы знака не демонстрируют особых стараний. От Козерога вряд ли дождешься романтических сюрпризов и изысканных комплиментов. После свадьбы представители земной стихии и вовсе воспринимают вторую половинку как должное и не торопятся ее баловать.

Им кажется, тот факт, что они рядом - лучшее доказательство их любви.

Водолей

Слишком независимые, чтобы посвятить себя любви и избраннику - так можно коротко охарактеризовать Водолеев. Представители воздушного знака ценят свою свободу превыше романтических отношений, поэтому вряд ли будут тратить свое время на милые сюрпризы и подготовку особенных свиданий. Водолей не хочет, чтобы его считали покоренным, а потому вместо своих чувств будет всячески демонстрировать независимость.