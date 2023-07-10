Меркантильная и самовлюбленная: мать Аршавина разоблачила Барановскую

Юлию Барановскую после расставания с Андреем Аршавиным жалела вся страна. Футболист оставил возлюбленную, когда та ждала от него третьего ребенка. Выходка спортсмена потрясла общественность.

Россияне восхищались брошенной Барановской, которой не оставалось ничего другого, кроме как в одиночку воспитывать детей от бывшего избранника. Так в глазах общественности Юлия стала героиней, а Аршавин — подлым предателем, которого не интересует жизнь собственных наследников.

И лишь спустя годы мать футболиста разоблачила телеведущую. По мнению Татьяны Ивановны, коллега Александра Гордона никогда не была жертвой, поэтому получила по заслугам. Родительница спортсмена подчеркнула, что Барановская всегда была меркантильной и самовлюбленной особой.

Кроме того, Татьяна Ивановна предположила, что ее сын мог достичь больших успехов в карьере, если бы выбрал женщину без «короны на голове». По мнению матери футболиста, ему нужна избранница, которую не интересовали бы его деньги.