Мэрилин Монро стеснялась этой части тела: вы будете в смятении от ее комплексов

Голливудская блондинка Мэрилин Монро до сих пор будоражит умы мужчин. Она считается одним из идеалов красоты и женственности. Модницы повторяют ее макияж и укладку, пытаются обзавестись такой же точеной талией и пышными формами. Но Мэрилин на самом деле скептически относилась к своей внешности и была полна комплексов. В отражении в зеркале она находила множество недостатков, которых ужасно стеснялась.

Актрисе не нравилась форма подбородка, будто придававшая ее лицу безвольный вид. Она даже решилась на пластику, чтобы это исправить: благодаря импланту овал лица получил симметричные и выразительные очертания. А вот менять форму ушей хирургическим путем Мэрилин не стала, хотя и считала их слишком торчащими. Она маскировала этот минус пышными укладками.

Но если такие придирки актрисы современные женщины еще в силах понять, то недовольство Монро своими запястьями приведет в смятение каждую. Актриса полагала, что у нее слишком широкие руки, поэтому на снимках старалась не акцентировать на них внимание.