«Мэри Поппинс в Бойцовском клубе»: свежий хоррор с Камбербэтчем – самый странный в году, но смотреть обязательно (хотя бы из-за «Шерлока»)

4 декабря 2025 14:15
Зрелище специфическое, но актер в который раз вытаскивает каждый кадр.

«Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем – довольно странный гибрид. С одной стороны, это история о скорбящем отце-вдовце, который пытается растить двух сыновей. С другой – психологический хоррор, где главный монстр – огромная антропоморфная Ворона.

Эта Ворона – не классическое жуткое существо а-ля призрак. Она материализовавшееся горе, которое приходит в дом после внезапной смерти жены. Камбербэтч играет отца, который не может справиться с утратой и пытается уйти в работу.

И вот его работа, серия мрачных комиксов по мотивам поэм Тэда Хьюза, оживает и приходит к нему в гости.

Ворона ведет себя как навязчивый, жестокий, но при этом странно утешительный терапевт. Она одновременно и карикатурная няня, которая всех запугивает, и темное альтер-эго, разрывающее привычную реальность изнутри.

И да, критики разошлись во мнениях. Одним кажется, что режиссерский дебют Дилана Сазерна – это смелая и трогательная аллегория. Другие видят в ней слишком претенциозный и сумбурный эксперимент.

Но почти все сходятся в одном: Камбербэтч великолепен в роли человека, которого его собственное отчаяние буквально пожирает заживо.

Фильм не дает простых ответов, зато предлагает прожить это странное состояние, когда скорбь становится чем-то осязаемым, почти домашним животным – опасным, неконтролируемым, но своим.

Как точно заметили в ScreenRant, это как если бы «Мэри Поппинс приняли в Бойцовский клуб». Только вместо волшебного зонта – черные перья, а вместо «Проекта увечье» – траур по тому, кого уже не вернуть.

Фото: Кадр из фильма «Сущность» (2025)
Алексей Плеткин
