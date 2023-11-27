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Мэри Поппинс на самом деле существовала: вот о ком написана детская сказка

27 ноября 2023 14:45
Мэри Поппинс на самом деле существовала: вот о ком написана детская сказка

У героини нашелся реальный прототип.

Мэри Поппинс придумали не кинематографисты. Героиня принадлежит перу английской детской писательницы Хелен Гофф. Первая книга о приключениях обаятельной няни вышла в 1934 году: вскоре повесть получила всемирное признание. Историю многократно экранизировали, в том числе в Советском Союзе.

Читатели неоднократно интересовались, как Гофф придумала такой яркий и запоминающийся образ. Оказалось, у героини есть реальный прототип, даже два. Двоюродная бабушка литератора Кристина Сарасет была невероятно доброй и душевной, но в то же время строгой дамой. Такой же, как и Поппинс.

Возможно, писательницу вдохновила и горничная, трудившаяся в доме семьи. Женщина рассказывала маленькой Хелен сказки на ночь и радовала ее увлекательными рассказами. К тому же служанка везде ходила с зонтиком, который венчала ручка в виде головы попугая.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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