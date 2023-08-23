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Мэри Поппинс без фотошопа: упадете, увидев сморщенное лицо Андрейченко

23 августа 2023 12:45
Мэри Поппинс без фотошопа: упадете, увидев сморщенное лицо Андрейченко

Пожилая артистка напугала поклонников.

Звезда советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания» последние несколько лет живет за границей. Женщина увлеклась духовным просвещением и даже открыла собственный центр в Мексике, где обучает всех желающих осознанности. О фанатах на родине Наталья не забывает и регулярно выкладывает в социальные сети публикации о своей жизни.

Собственными фото Андрейченко делится нечасто, поэтому каждый такой снимок вызывает большой ажиотаж. Недавно в микроблоге актрисы появился кадр без фильтров и ретуши: такой советскую Мэри Поппинс еще никто не видел.

Подписчики звезды отметили, что женщина сильно похудела — у нее почти исчезли щеки, скулы резко выделяются на покрытом морщинами лице, а кожа обвисла. При этом обычно позитивная Наталья выглядит осунувшейся и даже печальной.

Мэри Поппинс без фотошопа: упадете, увидев сморщенное лицо Андрейченко

«Что с вами, Наташа?» — встревоженно спрашивают поклонники в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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