Мэри Поппинс без фотошопа: упадете, увидев сморщенное лицо Андрейченко

Звезда советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания» последние несколько лет живет за границей. Женщина увлеклась духовным просвещением и даже открыла собственный центр в Мексике, где обучает всех желающих осознанности. О фанатах на родине Наталья не забывает и регулярно выкладывает в социальные сети публикации о своей жизни.

Собственными фото Андрейченко делится нечасто, поэтому каждый такой снимок вызывает большой ажиотаж. Недавно в микроблоге актрисы появился кадр без фильтров и ретуши: такой советскую Мэри Поппинс еще никто не видел.

Подписчики звезды отметили, что женщина сильно похудела — у нее почти исчезли щеки, скулы резко выделяются на покрытом морщинами лице, а кожа обвисла. При этом обычно позитивная Наталья выглядит осунувшейся и даже печальной.