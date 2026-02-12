Мерф играет Шаломе, интим в космосе и мертвые китайцы: каким был оригинальный сценарий «Интерстеллара»

Спасибо, что Нолан в итоге переписал все от и до.

Ты когда-нибудь задумывался, что самый душещипательный фильм десятилетия мог бы называться «Интерстеллар» с подзаголовком «Секс в космосе и китайская база»? Оригинальный сценарий Джонатана Нолана — это даже близко не то, что мы увидели на экранах, и после его прочтения я рад, что мэтр переписал все.

Представь: никакой Мёрф девочки, изначально в сценарии это был сын и именно на его роль подписался Тимоти Шаломе. После, когда актера спихнули на роль второго плана, он разочаровался в работе с Ноланом. Сам режиссер пошел на изменения поработав со своей дочерью Флорой и решив, что отношения отца и дочери станут более трогательными.

К слову, группа астронавтов натыкается на китайскую базу за червоточиной. Да, китайцы прошли через неё много лет назад. Ещё там вместо планеты с приливами, где время идет быстрее, чем на Земле, было другое пристанище.

По первому сценарию планету стерилизует нейтронная звезда, герои буквально бурят землю в поисках пещер с инопланетными формами жизни. А ТАРС и КЕЙС в этой версии — не магнитики на палочках, а гуманоидные роботы. Был в данной версии сценария и интим в космосе, уточнений давать не будем.

Один из читателей сценария комментирует:

«Дружище, я думал, это будет что-то вроде порнопародии, но, черт возьми, это нечто».

Кристофер Нолан, получив проект, взял сценарий брата, сценарий Спилберга и объединил их. А саундтрек родился из гениального хода: Нолан попросил Ханса Циммера написать историю об отце и сыне и ничего не сказал про фильм. Циммер потерял отца в шесть лет, внезапно. Он сел и написал ту самую тему, от которой у зала текут слёзы в сцене с видео от детей. Хотя по итогу история сместилась в сторону отношений отца и дочки, выглядит лента шикарно.

В следующий раз, когда будешь рыдать над Купером, улетающим в бездну, вспомни: Нолан убрал из сценария китайцев, инопланетные пещеры и гуманоидных роботов. Оставил только историю отца и дочери.