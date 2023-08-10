Меняют мужчин как перчатки: женщины с этими именами никогда не бывают одиноки

В старину этих женщин назвали бы колдуньями, которые наводят на представителей сильного пола свои любовные чары. Да и в наши дни, глядя на толпу поклонников, подружки нет-нет да обронят то ли в шутку, то ли всерьез: “Ты что их, привораживаешь?” Пока одни дамы грустят в одиночестве, другие не знают отбоя от женихов. По словам экспертов в сфере эзотерики, чаще всего мужчины наперебой ухаживают за обладательницами определенных женских имен. Рассказываем, кто же эти счастливицы.

Мария

Недаром имя Мария во многих источниках трактуется как “любимая” или “желанная” - его обладательнице рады всегда и везде. Улыбчивая, позитивная, энергичная Маша с легкостью покоряет сердца людей, но особенно, конечно, мужчин. Представителей сильного пола привлекает ее изысканная красота и легкий нрав.

Женщина, нареченная этим именем, смотрит на жизнь философски.

Она не устраивает драмы по мелочам, предпочитает искать положительные стороны в любой ситуации. В трудную минуту Мария всегда придет на помощь любимому человеку, подскажет, как лучше поступить, что, конечно же, не может не восхищать.

Ева

Чувственная и романтичная Ева не может пожаловаться на недостаток поклонников. Это мягкая, добросердечная, чуткая натура, сама женственность во плоти. Мужчины, грезящие о понимающей и нежной спутнице жизни, без ума от обладательницы этого имени и наперебой зовут ее под венец. Однако Ева не торопится с выбором.

Лишь убедившись, что перед ней находится человек ей под стать, она ответит согласием на предложение руки и сердца.

Еве важно не только любить своего спутника жизни, но и испытывать к нему уважение, знать, что он разделяет ее ценности. Женщина, нареченная этим именем, становится для своего избранника надежным тылом.

Кристина

Обладательница имени Кристина привлекает мужчин эффектной внешностью в сочетании с богатым внутренним миром. Она - яркое подтверждение того, что женщина может в равной степени разбираться и в косметических брендах, и в приготовлении изысканных блюд, и в математическом анализе.

Кристина до поры до времени меняет мужчин как перчатки, наслаждаясь их вниманием.

Но однажды она понимает, что пресытилась развлечениями и хочет спокойной, стабильной семейной жизни. Среди всех своих поклонников обладательница этого имени выберет того единственного, с кем чувствует себя на одной волне.