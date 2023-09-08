Меняют как перчатки: женщинам этих знаков Зодиака не хватает одного партнера

Считается, что среди представителей двух полов именно мужчины полигамны, а женщины - моногамны. Однако некоторые дамы как будто бы вознамерились опровергнуть этот тезис и собрать внушительную коллекцию мужских сердец. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет самые непостоянные особы.

Близнецы

В каждой Близняшке живет две личности с противоположными взглядами на жизнь, работу, взаимоотношения. Одна из них, например, мечтает о сказочной истории любви, с пышной свадьбой и обязательной присказкой “жили они долго и счастливо” в финале. Другая же кривит губки и капризно заявляет:

“Отношения с одним и тем же мужчиной - это скучно!”

Даже если у девушки-Близнецы появится постоянный партнер, это вовсе не означает, что он будет единственным. Парадоксально, но часто именно влюбленности в других мужчин и флирт на стороне помогают Близняшке состоять в браке долгие годы. Удовлетворив свою потребность в восхищении и свежих эмоциях, она снова возвращается к законному супругу.

Лев

Представительницам огненной стихии постоянно нужные острые ощущения. Женщины, появившиеся на свет под знаком Льва, не готовы отказаться от головокружительного флирта и интрижек. Их душа будет требовать внимания мужчин, преклонения и комплиментов. Сколько бы партнер ни старался, он все равно не сможет утолить этот голод Львицы.

Поэтому ему придется смириться с тем, что на вечеринке уроженка знака не станет сидеть с ним в уголочке, а будет открыто кокетничать, болтать и танцевать с другими парнями.

На настоящую измену Львица решается очень редко, но от переписок в соцсетях с симпатичными мужчинами она уж точно не откажется. Ревнивым Отелло лучше держаться от этой дамы подальше.

Стрелец

“В активном поиске идеала”, - такой статус могла бы установить в своих социальных сетях женщина-Стрелец в пункте про отношения.

Представительница огненной стихии уверена, что где-то на белом свете есть человек, который полностью соответствует ее представлениям об образцовом партнере. Она не знает, кто он и как выглядит, но усердно ищет.

При этом дама-Стрелец вполне может состоять в отношениях или браке - и все равно продолжать поиски. Это свободная и независимая натура, которая может уйти от постоянного партнера в любой момент. Уроженка этого знака не видит в таком поступке ничего плохого - мол, если она так и почувствовала себя счастливой с этим человеком, зачем продолжать с ним жить?