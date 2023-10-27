Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Меняли благодаря гриму до неузнаваемости: честный кадр с Вертинской удивляет

Меняли благодаря гриму до неузнаваемости: честный кадр с Вертинской удивляет

27 октября 2023 13:30
Меняли благодаря гриму до неузнаваемости: честный кадр с Вертинской удивляет

Кардинальное преображение.

Анастасия Вертинская проявила верх самоотверженности ради одной из своих ролей. Артистке пришлось пойти на эксперимент с внешностью и довериться коварным рукам гримеров.

В 1978 году на экраны вышел телеспектакль английского режиссера Питера Джеймса «Двенадцатая ночь». В постановке по произведению Шекспира актриса воплотила Оливию.

Постановщик выдержал повествование в шутливо-гротесковой манере, что не могло не сказаться на внешнем облике персонажей. «Досталось» и Вертинской: с помощью грима ее меняли до неузнаваемости.

Секс-символа ловко сделали блеклой рыжей молью — ее ресницы и брови стали бесцветными, а цвет лица слишком уж бледным. Кадры с любимицей зрителей удивляют и ужасают одновременно. Это очередное доказательство тому, что в театре и кино возможно абсолютно все, и даже красавицы превращаются в чудовищ.

Меняли благодаря гриму до неузнаваемости: честный кадр с Вертинской удивляет
Фото: Кадры из фильма «Двенадцатая ночь» (1978), «Домби и сын» (1974)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше