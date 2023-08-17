«Меня вынудили»: известная российская фигуристка неспроста решила выступать за Францию

Новость о том, что Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Райе, стала шоком для многих россиян. Не все могут смириться с тем, что перспективная спортсменка «сбежала» за границу. Звезда фигурного катания объяснила свой выбор в новом интервью.

В ноябре стало известно о том, что знаменитость больше не будет выступать вместе с Матвеем Самохиным и покидает группу Дениса Самохина. Долгое время причины такого исхода событий оставались неизвестными. Наконец, блондинка объяснила, что произошло.

Оказалось, что ее решение не было добровольным.

«Меня вынудили покинуть группу», — заметила Овсянкина в беседе с «Матч ТВ».

Она уточнила, что ее отношения с тренерским штабом сильно испортились. По словам девушки, «градус общения резко изменился».

После этого на связь с ней вышли из Лиона. Овсянкина получила предложение попробовать свои силы вместе с Райе и отказываться от такого шанса не стала. Фигуристка отметила, что карьера стоит для нее на первом месте, поэтому она готова на многое, чтобы получить возможность заявить о себе на крупных соревнованиях.