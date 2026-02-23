«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

Сергей Бурунов – человек, у которого, кажется, в сутках не 24 часа, а все 48. Он озвучивает десятки персонажей, включая героев Ди Каприо, снимается в кино нон-стоп, а недавно поучаствовал в проекте «Тайный миллионер».

Казалось бы, когда он успевает просто посидеть и выдохнуть? А уж тем более – посмотреть кино для души? Но оказалось, что даже при таком графике Бурунов умудряется быть в курсе новинок.

Недавно он поделилился своим топом фильмов и сериалов, которые особенно зацепили за последнее время. Причём выбор оказался максимально разношёрстным: тут и фантастика, и ужасы, и даже гонки с Брэдом Питтом.

Предлагаем взглянуть поподробнее.