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Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

5 августа 2025 20:32
Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

На IMDb выбрали тот проект, который критикует половина читателей «Киноафиши».

После выхода масштабной экранизации Михаила Локшина (2024) зрители всего мира начали сверяться с эталоном — сериалом Владимира Бортко (2005). Сравнение было неизбежным.

И судя по отзывам на IMDb — «Мастер и Маргарита» советского режиссера победил и оставил новую ленту пасти задних.

Цифры говорят сами за себя

Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

На IMDb у сериала Бортко — 7,5 балла (5100 оценок), у фильма Локшина — 7,2 (4400 оценок). Отзывов у новинки меньше (19 против 29), при этом процент негативных — выше. И главное — даже западные зрители хвалят именно телевизионную версию.

Почему побеждает Бортко?

Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт
  • Почти полная дословность Булгакову.
  • Актёрский состав, который теперь воспринимается как канонический: Басилашвили, Ковальчук, Лавров.
  • Музыка Игоря Корнелюка, которая держит атмосферу трагедии и мифа.

«Большинство сцен именно такие, какими я их себе представлял, а это многое говорит о художественных способностях Булгакова. Актерский состав мне очень понравился.

Поначалу меня очень удивил "старый" Пилат. Но через 5 минут завороженного просмотра я понял, что это, должно быть, один из величайших русских актёров».

Сериал не спорит с книгой, он старается соответствовать ей, не привносить отсебятину о страшных коммунистах, как это делает новая лента. У Бортко, как и у Булгакова высмеивается общество в общем и целом, люди, которых испортил квартирный вопрос.

Что не зашло в фильме?

Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

Сюжет переработан, и это сразу вызвало дискуссии: «Это по мотивам, а не по роману». Эффекты, роскошь, глянец — визуально богато, но в них нет души. Особенно не цепляет Бал Сатаны, если в сериале он реально напоминал сборище нечисти, то в новой ленте проходит почти незаметно.

Каст не всем пришёлся по вкусу. Аугуст Диль как Воланд — красиво, но не устрашающе. Снигирь — стильно, но не хватило глубины. Из всей троицы вытащил только Цыганов.

А что думают в России?

Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

После прошлого сравнения в комментариях на «Киноафише» началась битва не на жизнь, а на смерть. Как оказалось, у версии Локшина есть масса поклонников, готовых с пеной у рта доказывать превосходство адаптации над построчным копированием оригинала.

«Мне, например, сериал показался скучным и не интересным, в отличие от фильма». «Мне сериал не зашел совсем, кроме сцен с Мастером и Маргаритой. А фильм заставил плакать. Отступлений от книги много, бесспорно, много к чему можно придраться, но, для меня лично, это лучшая экранизация».

Фильм Локшина — дорогая попытка пересмотреть классику. Сериал Бортко — бережная работа с текстом. И умные зрители по всему миру выбирают второе.

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все. «Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно.

Фото: Кадры из фильма «Мастер и Маргарита» (2023), кадры из сериала «Мастер и Маргарита»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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13 комментариев
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