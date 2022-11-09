«Меня ненавидели»: Сябитова огорошила признанием после закрытия «Давай поженимся!»

Роза Сябитова не скрывает, что обладает довольно непростым характером и незабываемой харизмой. Такая гремучая смесь приводит к тому, что хейтеров у телеведущей даже больше, чем поклонников. Особенно это было заметно, когда главная телесваха страны работала над шоу «Давай поженимся!».

Некоторое время назад выход программы в эфир приостановили, но тем не менее без работы Сябитова не осталась. Например, знаменитость приняла участие в шоу «Маска. Танцы», где засветилась в образе диско-шара. По словам соведущей Ларисы Гузеевой, теперь она чувствует себя гораздо более популярной, чем во времена съемок в «женилках».

«Я сейчас работаю с блогерами и понимаю, как с молодыми ребятами надо общаться. Теперь они меня любят, а раньше ненавидели», — подытожила Сябитова в интервью, которое дала порталу «СтарХит ». Кроме того, телесваха призналась, что берет многие «фишки» у своих более молодых коллег, в которых и сама души не чает.