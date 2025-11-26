«Меня как будто кто-то подменил»: не зря Матроскин пел эти строки – ИИ сделал из «Простоквашино» аниме, фанаты «Гибли» оценят (фото)

Представьте, что любимая с детства деревня Простоквашино оказалась в волшебном мире Хаяо Миядзаки. Нейросеть решила совместить две культовых вселенных и подарила нам эту удивительную встречу.

Конечно же, сильнее всего впечатляют наши любимые звери. Шарик и Матроскин стали ещё более очаровательными. Но в то же время будто слегка лишились своей хулиганистости.

Само Простоквашино тоже заиграло новыми красками – теперь оно напоминает уютную японскую деревушку, а сам домик героев чем-то смахивает на замок Хаула.

А что уж говорить об интерьере квартиры Дяди Федора! Кстати, обратите внимание как преобразился его папа. Из забавного и немного растерянного горожанина он превратился в самого настоящего джентльмена.

Хотите увидеть, как преобразились другие герои? Обязательно листайте нашу подборку до конца – вас ждёт ещё много сюрпризов.

Ранее мы писали: «С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным