«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

А ведь есть какая-то ирония в том, что в истории о двойственности героев и злодеев у Кристофера Нолана оказался собственный «злой гений-двойник» — родной брат. Без Джонатана из «Темного рыцаря» получилось бы совсем другое кино.

Кристофер Нолан привык держать всё под личным контролем: от IMAX-камер до финальных точек в сценарии. Но одна фраза, которой аплодировали зрители и которую разбирали критики, оказалась не его.

«Либо умрёшь героем, либо проживёшь достаточно долго, чтобы увидеть себя злодеем».

Реплика Харви Дента в ресторане вышла из-под пера Джонатана Нолана. И старший брат признаётся: его «преследует» мысль, что авторство не принадлежит ему.

В беседе с Киллианом Мёрфи режиссёр заявлял: когда Джонатан впервые предложил эту строчку, он даже не понял, в чём сила. Казалось, слишком уж прямолинейно. Но реакция публики всё расставила по местам.

Именно эта реплика стала тезисом всего фильма и звучит как формула, объясняющая и судьбу Дента, и отношение общества к своим кумирам.

Больно ли режиссёру от того, что самая узнаваемая цитата не его? Очень.

«Меня это убивает», — признавался Нолан, уточняя, что завидует брату белой завистью.

Потому что иногда одно предложение способно выразить то, для чего остальная лента тратит два с половиной часа.

И пусть у «Тёмного рыцаря» есть целая коллекция афоризмов — от философии Джокера до мрачных монологов Альфреда, именно слова Дента стали живым напоминанием режиссёру: у гениев нет монополии на гениальность.

