«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

Оливия Кук не понимает, почему ее и создателей спин-оффа нещадно разносят в Сети.

Скандал вокруг «Дома дракона» разгорается всё сильнее. Актриса Оливия Кук, играющая Алисенту Хайтауэр, неожиданно жёстко прошлась по тем, кто обрушивает на сериал и её героиню шквал критики.

Что произошло

Во время интервью для THR Кук заявила, что часть фанатов ведет себя «чертовски ужасно» по отношению к актёрам:

«Некоторые фанаты ведут себя просто отвратительно по отношению к нашему актёрскому составу. Меня это очень злит, ведь мы должны просто склониться и выказать почтение этим людям».

По словам актрисы, хейтеры требуют от команды сериала чуть ли не преклоняться перед ними, ведь они, в отличие от съемочной группы более погружены в лор мира «Игры престолов».

Почему фаны беснуются

После выхода второго сезона «Дома дракона» фанатская база раскололась на лагеря «Чёрных» (за Рейниру) и «Зелёных» (за Алисенту). Маркетинг только подлил масла в огонь, превратив сериал в поле битвы.

В соцсетях до сих пор не утихают ссоры: одни требуют «казни Алисенты», другие обвиняют сценаристов в «убийстве канона». Вторых куда больше, ведь продолжение не вышло эпичным: фанаты «Игры престолов», привыкшие к убийствам, интригам и битвам, наблюдали за болтовней от первой до последней серии.

Что дальше

Кук уверена: её героиня сложнее, чем кажется, и призывает зрителей увидеть в Алисенте не карикатурную злодейку, а живого человека. Но настоящие фанаты «Игры престолов» не прощают ошибок — особенно когда битва за трон выглядит скучно, а драма затянута.

Третий сезон «Дома дракона» должен стать проверкой для HBO. Если шоу не оправдает ожиданий, армия разъярённых зрителей пополнится.

