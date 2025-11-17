«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

Напрямую блокбастер писатель не критиковал, но нужно читать между строк.

Джордж Мартин десятилетиями копался в паучьих перипетиях, переживал за каждый твист, а потом Marvel одним движением стерла целый пласт истории – тут даже самый уравновешенный и спокойный человек почувствует – ему плюнули в душу.

Интервью Мартина для PopVerse давно гуляет по сети, но именно там спрятан тот самый нюанс, который отлично объясняет, почему автор «Песни льда и пламени» не в восторге от «Человек-Паук: Нет пути домой».

В разговоре о любимых комиксах Мартин затронул свою самую болезненную тему: он терпеть не может ретконов и перезапусков:

«Мне не нравятся ретконы и не нравится, когда спустя годы мне вдруг говорят: “Нет, ничего этого не было, начнём заново”. Меня это бесит».

Мартин читал сотни выпусков про Паука, наблюдал за взрослением Питера Паркера и его отношениями с Мэри Джейн, но, когда Marvel в кроссовере One More Day предложила Питеру спасение тёти Мэй ценой брака, Мартин, по собственному признанию, закипел.

Решение отменить семейную историю Паркера – тот самый случай, который, по мнению писателя, перечёркивает труд десятилетий и превращает драму героев в безрисковый конструктор.

А теперь взгляните на финал «Нет пути домой». Там Питер идёт на сделку масштаба, который слишком напоминает всё то, что так выводило Мартина из себя: мир снова забывает, кто он, а жизнь начинается с чистого листа.

Для кого-то – элегантный сюжетный ход. Для Мартина – болезненный флешбек комиксной травмы. Не удивимся, что те же эмоции он испытывал, когда увидел, как в финале «Игры престолов» Дейнерис превратили в маньячку-психопатку.

