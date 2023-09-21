«Меня атакуют»: сына Пахмутовой с необычным именем постигло новое горе

Звездную семью не оставляют в покое недоброжелатели.

Александра Пахмутова погрузилась в траур после смерти своего соавтора и любимого супруга Николая Добронравова. Пара прожила вместе душа в душу почти 70 лет, поэтому для легендарного композитора уход мужа стал огромной потерей. Скорбят друзья и близкие знаменитой четы.

У супругов не было родных детей. Творческий тандем никогда не комментировал подробности своей личной жизни. Но пожилые деятели культуры с теплотой относились к молодым подопечным.

Любимцем Пахмутовой стал певец Юлиан, который познакомился со своей наставницей во времена учебы в ГИТИСе.

Исполнитель признается, что назойливые журналисты активно досаждают ему после кончины Добронравова. Сотрудники СМИ донимают звезду звонками, пытаясь выведать скандальные детали и сенсации.