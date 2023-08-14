Меньшова задала всего два колких вопроса, решив встретиться с любовницей мужа

В совместной жизни Владимира Меньшова и Веры Алентовой был период, когда супруги решили расстаться. Довольно скоро они поняли, что совершили ошибку, и сумели восстановить отношения. Мистическим совпадением служит то, что их единственная дочь повторила эту судьбу.

В 1996 году Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина. Вскоре у них родился сын, а еще через несколько лет — дочка. Но, когда наследнице был всего год, актеры разошлись. Гордин увлекся романом с коллегой Ингой Оболдиной. Та ради интрижки также бросила собственного мужа.

Но эти отношения не продлились долго. Уже спустя четыре года Гордин вернулся к Меньшовой, и они по сей день вместе. Актриса однажды смело решила встретиться с любовницей мужа в эфире программы «Наедине со всеми». Меньшова не только не спасовала перед Оболдиной, но и задала ей два довольно колких вопроса.

Актриса поинтересовалась, каково коллеге целоваться на сцене театра или в кадре с женатыми мужчинами. В ответ Оболдина лишь легкомысленно обронила, что это всего лишь игра. А вот на вопрос Меньшовой, могла бы она простить измену, актриса не удержалась от едкой реплики с очевидным намеком на их прошлое.