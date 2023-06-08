Меньшова спровоцировала публичные разборки: подключился известный адвокат

Юлия Меньшова оказалась в центре скандала, который сама же и вызвала. Журналистке пришлось горько поплатиться за новое интервью, задевшее чувства другой знаменитости.

В разговоре с бывшей солисткой группы #2Маши Марией Зайцевой речь зашла об известном адвокате Екатерине Гордон. Собеседницы усомнились в ее профессиональных качествах из-за публикации в поддержку Маши Шейх.

Правозащитница не осталась равнодушной к нелестным высказываниям в свой адрес и устроила публичные разборки. В соцсетях она обратилась к дочери Меньшова, высказав все, что о ней думает.

По уверению Гордон, журналистка и актриса лишь пытается казаться доброй, но на самом деле в ней много злости. Адвокат отметила, что большинство «самокопаний» Меньшовой закончится, как только она примет себя настоящую.

Этот выпад без ответа не остался. Звездная блондинка не восприняла всерьез слова Гордон.