Меньшова спровоцировала публичные разборки: подключился известный адвокат
Выходка звезды не обошлась без последствий.
Юлия Меньшова оказалась в центре скандала, который сама же и вызвала. Журналистке пришлось горько поплатиться за новое интервью, задевшее чувства другой знаменитости.
В разговоре с бывшей солисткой группы #2Маши Марией Зайцевой речь зашла об известном адвокате Екатерине Гордон. Собеседницы усомнились в ее профессиональных качествах из-за публикации в поддержку Маши Шейх.
Правозащитница не осталась равнодушной к нелестным высказываниям в свой адрес и устроила публичные разборки. В соцсетях она обратилась к дочери Меньшова, высказав все, что о ней думает.
По уверению Гордон, журналистка и актриса лишь пытается казаться доброй, но на самом деле в ней много злости. Адвокат отметила, что большинство «самокопаний» Меньшовой закончится, как только она примет себя настоящую.
Этот выпад без ответа не остался. Звездная блондинка не восприняла всерьез слова Гордон.
«Хоть какие-то смешные новости сегодня», — подметила Юлия в своем Telegram-канале.