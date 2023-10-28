Меньшова раздражала внешность жены: на что пошла Алентова, чтобы соответствовать
Актрисе пришлось скинуть двадцать лет ради супруга.
Фильм «Москва слезам не верит» принес Владимиру Меньшову «Оскар». Создание этой картины стоило режиссеру большого труда. Он очень долго не мог подобрать актрису на главную роль: кандидатура жены Веры Алентовой его категорически не устраивала. Хотя в итоге актриса блестяще справилась со сложной задачей и смогла показать на экране трансформацию своей героини из юной наивной девушки в успешную женщину, Меньшов почему-то готов был рассматривать любую другую артистку, но только не супругу.
В итоге он все-таки утвердил Алентову, но и тогда не обошлось без претензий. Главная проблема была в том, что актрисе было уже под сорок, а в первой серии она должна была сыграть очень юную Катю. Тут помогли гримеры. Они использовали специальный осветляющий грим. В сочетании с актерским мастерством Веры Валентиновны задачу удалось выполнить, а режиссер наконец-то признал, что жена была идеальна в этой роли.