Меньшова не конкурент: Цискаридзе раскрыл карты о закулисье «Сегодня вечером»
Артист не стал скрывать правду от поклонников.
Вот уже несколько месяцев Николай Цискаридзе является ведущим шоу «Сегодня вечером». Многие зрители не раз отмечали, что танцор не справляется со своей работой, поэтому в проект необходимо вернуть Юлию Меньшову, которая вела передачу несколько лет назад. Однако, как оказалось, зрители вряд ли увидят артистку в студии.
По словам самой Меньшовой, не так давно ей поступило предложение вернуться в проект. Продюсеры, планируя новые выпуски после перерыва, обратились к ней, но она решила им отказать и сконцентрироваться на собственных проектах.
Цискаридзе же признался, что даже сейчас он регулярно слышит про отечественных знаменитостей, которые пытаются попасть в шоу. Артист отказался называть имена своих конкурентов, но признался, что никогда бы не стал специально соперничать с ними.
«Борьба чудовищная за это место не прекращается. Я просто услышал, какие люди, кто», — признался танцор в YouTube-шоу «Сама Меньшова».
Также Цискаридзе подчеркнул, что он даже не представлял, что его могут позвать в шоу. Поэтому артист не мог и мечтать о работе в такой известной программе.