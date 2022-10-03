Меньшова не конкурент: Цискаридзе раскрыл карты о закулисье «Сегодня вечером»

Вот уже несколько месяцев Николай Цискаридзе является ведущим шоу «Сегодня вечером». Многие зрители не раз отмечали, что танцор не справляется со своей работой, поэтому в проект необходимо вернуть Юлию Меньшову, которая вела передачу несколько лет назад. Однако, как оказалось, зрители вряд ли увидят артистку в студии.

По словам самой Меньшовой, не так давно ей поступило предложение вернуться в проект. Продюсеры, планируя новые выпуски после перерыва, обратились к ней, но она решила им отказать и сконцентрироваться на собственных проектах.

Цискаридзе же признался, что даже сейчас он регулярно слышит про отечественных знаменитостей, которые пытаются попасть в шоу. Артист отказался называть имена своих конкурентов, но признался, что никогда бы не стал специально соперничать с ними.

«Борьба чудовищная за это место не прекращается. Я просто услышал, какие люди, кто», — признался танцор в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Также Цискаридзе подчеркнул, что он даже не представлял, что его могут позвать в шоу. Поэтому артист не мог и мечтать о работе в такой известной программе.