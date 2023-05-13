Меньшов прожил с женой почти 60 лет без ссор: секрет крайне прост

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе 59 лет и считались одной из самых крепких пар отечественного кино. При этом режиссер никогда не скрывал, что же помогает им сохранять такие крепкие отношения и любовь.

По словам знаменитости, секрет успешного брака кроется не в богатстве или красоте. Главное — отношения супругов между собой и то, насколько им интересно друг с другом. И только это определяет, смогут ли муж и жена прожить вместе долгие годы или же расстанутся уже через несколько лет, ведь без взаимного интереса невозможно построить крепкий союз.

Меньшов, как пишет портал The Voice , не скрывал, что над отношениями нужно работать, поэтому счастливые союзы не получаются сами собой. Постановщик был уверен, что в постоянной череде бытовых дел очень легко отдалиться друг от друга и замкнуться в себе, но никогда нельзя позволять рутине разрушить брак.