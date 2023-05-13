Меньшов прожил с женой почти 60 лет без ссор: секрет крайне прост
Постановщик раскрыл всю правду поклонникам.
Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе 59 лет и считались одной из самых крепких пар отечественного кино. При этом режиссер никогда не скрывал, что же помогает им сохранять такие крепкие отношения и любовь.
По словам знаменитости, секрет успешного брака кроется не в богатстве или красоте. Главное — отношения супругов между собой и то, насколько им интересно друг с другом. И только это определяет, смогут ли муж и жена прожить вместе долгие годы или же расстанутся уже через несколько лет, ведь без взаимного интереса невозможно построить крепкий союз.
Меньшов, как пишет портал The Voice, не скрывал, что над отношениями нужно работать, поэтому счастливые союзы не получаются сами собой. Постановщик был уверен, что в постоянной череде бытовых дел очень легко отдалиться друг от друга и замкнуться в себе, но никогда нельзя позволять рутине разрушить брак.