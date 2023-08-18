Меньшов при жизни считал эту актрису «кошмарной»: теперь она скорбит наравне с Алентовой

Владимир Меньшов при жизни успел поработать не только режиссером, но и актером. Не со всеми коллегами работа у него складывалась удачно. Сложнее всего становилось тогда, когда мэтру приходилось «меняться местами» и работать под началом недавних артистов. Один из таких проектов дался обладателю «Оскара» особенно тяжело.

На одном из интервью Владимир Валентинович вспоминал работу с этой женщиной как самую ужасную.

«Это был кошмар, мне ничего не нравилось», — заявил мэтр.

Речь тогда шла о спектакле " Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина. Этой постановкой руководила дочь режиссера Юлия Меньшова.

Наследница решила задействовать в спектакле и звездного отца, и мать — именитую актрису Веру Алентову. Народный артист признавался, что спорил с дочерью и даже опускался до оскорблений, но та продолжала репетиции, несмотря ни на что. После спектакля Меньшов извинился перед дочерью, и сохранить хорошие отношения им удалось. Но работать вместе снова они так и не решились.