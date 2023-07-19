Меньшов пожадничал: сколько заработала Тося на съемках фильма «Москва слезам не верит»

В оскароносной мелодраме «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова сыграла одну из главных ролей. Многим зрителям ее обаятельная и робкая Тося полюбилась больше, чем главная героиня.

В одном из интервью Рязанова призналась, сколько Владимир Меньшов заплатил ей за эту звездную роль.

«В день я получала 16 рублей 50 копеек», — честно рассказала актриса.

Съемки в картине заняли у Раисы Ивановны всего шесть дней, и это значит, что в общей сложности ей выплатили 99 рублей — более чем скромная сумма. Меньшов явно сэкономил на актрисе.

Сегодня Рязанова живет на скромную пенсию в размере 18 тысяч рублей. Чтобы поддерживать достойный уровень жизни, она вынуждена играть в разных антрепризах.

Раиса Ивановна с детства обожала творчество. Она любила музыку и готовилась поступать на педагога, однако передумала и выбрала театральный вуз. Как и ее Тося, Рязанова всегда отличалась скромностью. Когда ей приходилось целоваться с партнерами по площадке, актриса каждый раз отказывалась — ей не позволяло воспитание.