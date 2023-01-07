Меньшов оказался ни при чем: кому фильм «Москва слезам не верит» обязан успехом

Фильм «Москва слезам не верит» добрался до своего зрителя с трудом. Все началось с того, что режиссер картины Владимир Меньшов едва сумел определиться с актерами, которым предстояло воплотить героев душещипательной истории. Когда съемки проекта подошли к концу, кинодел столкнулся с проблемой посерьезнее, чем муки выбора.

Критики были крайне недовольны картиной, а особенно тем, что в ней оказались сцены, которые они посчитали слишком уж откровенными. По мнению экспертов, провокационных эпизодов вполне можно было избежать. Казалось, что это конец: вместо больших экранов фильм ждет дорога на пыльную полку. Но тут в дело вмешался человек, которому детище Меньшова и обязано своим успехом.

В частном порядке картину посмотрел Леонид Брежнев и остался от нее в полном восторге. Партийный лидер по достоинству оценил историю провинциалки Катерины, сумевшей, несмотря на все препятствия, занять довольно высокое положение в обществе. Именно по этой причине критики проявили снисхождение к фильму, который впоследствии завоевал «Оскар».