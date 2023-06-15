Меньшов нашел идеальную Катерину для фильма «Москва слезам не верит»: снимать ее запретили

В советском кинематографе была целая плеяда талантливых красавиц, которых наперебой приглашали сниматься. Однако бывало и так, что ни талант, ни красота не помогали в карьере, а то и вовсе мешали. Так случилось и с прекрасной актрисой Евгенией Ветловой, для которой внешность стала скорее проклятием, чем даром. Ведь именно из-за нее актриса лишилась множества возможностей в карьере.

Так, например, можно вспомнить историю с культовой советской кинокартиной «Москва слезам не верит». Сейчас, пожалуй, уже сложно представить в главной роли кого-либо, кроме Веры Алентовой. А ведь сниматься должна была вовсе не она. У нее даже и опыта не было для такой роли. По замыслу Меньшова, Катерину должна была сыграть Евгения Ветлова. Но режиссеру категорически запретили это делать.

Все дело в том, что, по мнению цензуры тех времен, у Ветловой была слишком «несоветская» красота. И она не могла играть главную роль в таком видном кинофильме, это было бы вовсе не идейно. После того как Ветлову снимать запретили, обнаружилось, что снимать больше и некого. Остальные актрисы наотрез отказались. И Меньшов принял непростое решение снять свою супругу Веру Алентову, подарив тем самым ей большую славу.