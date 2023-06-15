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Меньшов нашел идеальную Катерину для фильма «Москва слезам не верит»: снимать ее запретили

15 июня 2023 19:30
Меньшов нашел идеальную Катерину для фильма «Москва слезам не верит»: снимать ее запретили

И это не единственная роль, которую отняли у актрисы.

В советском кинематографе была целая плеяда талантливых красавиц, которых наперебой приглашали сниматься. Однако бывало и так, что ни талант, ни красота не помогали в карьере, а то и вовсе мешали. Так случилось и с прекрасной актрисой Евгенией Ветловой, для которой внешность стала скорее проклятием, чем даром. Ведь именно из-за нее актриса лишилась множества возможностей в карьере.

Так, например, можно вспомнить историю с культовой советской кинокартиной «Москва слезам не верит». Сейчас, пожалуй, уже сложно представить в главной роли кого-либо, кроме Веры Алентовой. А ведь сниматься должна была вовсе не она. У нее даже и опыта не было для такой роли. По замыслу Меньшова, Катерину должна была сыграть Евгения Ветлова. Но режиссеру категорически запретили это делать.

Меньшов нашел идеальную Катерину для фильма «Москва слезам не верит»: снимать ее запретили

Все дело в том, что, по мнению цензуры тех времен, у Ветловой была слишком «несоветская» красота. И она не могла играть главную роль в таком видном кинофильме, это было бы вовсе не идейно. После того как Ветлову снимать запретили, обнаружилось, что снимать больше и некого. Остальные актрисы наотрез отказались. И Меньшов принял непростое решение снять свою супругу Веру Алентову, подарив тем самым ей большую славу.

Фото: кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979) и «Призвание» (1975)
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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