Меньшов чуть не допустил фатальную ошибку: не поверите, кто должен был играть Надюху

Фразы главный героини народной комедии «Любовь и голуби» быстро ушли в народ. Сейчас сложно представить кого-то другого в роли Надюхи, кроме Нины Дорошиной. У нее мастерски получилось создать образ настоящей деревенской женщины, тяжело переживающей предательство мужа, но при этом полной любви к нему.

А ведь поначалу Владимир Меньшов не видел в ней свою героиню. Дорошина не могла похвастаться главными ролями и в основном перебивалась эпизодами. А режиссер же искал яркую характерную актрису. На пробах он отсмотрел Татьяну Доронину и Инну Чурикову. Вариант с Натальей Кустинской забраковали на худсовете. Постановщик остался доволен игрой Любови Полищук, однако все равно продолжал кастинг.

И только увидев Дорошину, режиссер наконец-то нашел свою Надюху. Эта роль осталась главной в карьере актрисы. При этом на съемках она очень стеснялась своего возраста: 50-летняя артистка была даже старше экранного мужа Александра Михайлова. Но в кадре это осталось незаметным.