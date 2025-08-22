Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

22 августа 2025 12:48
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

Зрители получат то, чего ждут уже три года.

«Дом дракона» раскачивался долго. Первый сезон строил семейную драму и готовил почву для конфликта, второй — тонул в интригах и диалогах, выдав лишь пару по-настоящему ярких сражений. Итог: зрители ждали начала великой войны Таргариенов, а получили в основном разговоры и обещания. Но теперь шоураннер Райан Кондал уверяет, что третий сезон исправит курс.

В подкасте The Stuff Dreams Are Made Of Кондал признался: масштаб нового сезона удивил даже его самого.

Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

«Я знал, что он будет больше второго, но не представлял, насколько», — говорит он.

Это значит, что зрителей ждут грандиозные битвы, в том числе морское побоище у Глотки, и сразу четыре ключевых события из «Пламени и крови». Причем уложат их всего в восемь серий, так что темп будет совсем другой — никакой затянутости, переход от конфликта к конфликту.

Именно зрелищность — главное оружие «Дома дракона». Когда во втором сезоне случилась битва при Рукстоне, драконья дуэль Эймонда и Рейнис моментально стала хайлайтом: вот ради чего фанаты приходят в Вестерос. Но дальше снова последовали переговоры и намеки.

В третьем же сезоне, судя по намекам шоураннера, шоу наконец полностью раскроет потенциал — драконы, армии, масштабное фэнтези, каким его любят.

Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

Есть и еще один важный момент: в 2026 году зрители получат сразу два проекта по миру Джорджа Мартина — вместе с «Домом дракона» выйдет «Рыцарь Семи Королевств». Там — камерная история без драконов, здесь — война и пламя. Контраст только сыграет на руку, а у «Дома дракона» появится шанс вновь стать главным блокбастером HBO.

Все идет к тому, что третий сезон избежит ошибок предшественников и наконец даст ту самую Войну драконов, ради которой зрители запасались попкорном еще три года назад.

Ранее мы также писали: «Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Читать дальше 23 августа 2025
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел Читать дальше 20 августа 2025
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Читать дальше 23 августа 2025
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Читать дальше 23 августа 2025
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Читать дальше 23 августа 2025
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Читать дальше 22 августа 2025
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона Читать дальше 22 августа 2025
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго Читать дальше 22 августа 2025
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов» Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов» Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше