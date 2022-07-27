Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь

Ирина Аллегрова шокировала пользователей Сети расценками своих выступлений. Как оказалось, 50 минут концерта певицы стоят более 10 млн рублей.

Прославленная исполнительница вот уже несколько лет как отказалась от официальных гастролей. Сейчас Аллегрова выступает только на частных мероприятиях, что, как оказалось, позволяет ей жить в свое удовольствие. Дело в том, что за 50-минутную программу певица просит 12 млн рублей. Помимо этого, заказчик должен оплатить ей чартерный рейс и гостиницу, а также бытовой райдер.

«Мы очень дорого стоим», — рассказывает порталу Woman концертный директор певицы Хизри Байтазиев.

При этом Аллегрова соглашается далеко не на все мероприятия, в которых ей предлагают поучаствовать. По его словам, артистка должна понимать, зачем едет на то или иное событие и точно знать повод праздника.