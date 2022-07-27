Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь

Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь

27 июля 2022 18:40
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь

Артистка соглашается на выступления в исключительных случаях.

Ирина Аллегрова шокировала пользователей Сети расценками своих выступлений. Как оказалось, 50 минут концерта певицы стоят более 10 млн рублей.

Прославленная исполнительница вот уже несколько лет как отказалась от официальных гастролей. Сейчас Аллегрова выступает только на частных мероприятиях, что, как оказалось, позволяет ей жить в свое удовольствие. Дело в том, что за 50-минутную программу певица просит 12 млн рублей. Помимо этого, заказчик должен оплатить ей чартерный рейс и гостиницу, а также бытовой райдер.

«Мы очень дорого стоим», — рассказывает порталу Woman концертный директор певицы Хизри Байтазиев.

При этом Аллегрова соглашается далеко не на все мероприятия, в которых ей предлагают поучаствовать. По его словам, артистка должна понимать, зачем едет на то или иное событие и точно знать повод праздника.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Читать далее 28 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
Related video