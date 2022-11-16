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Киноафиша Статьи Меньше 80 лет не дашь: при виде одногодок Екатерины Андреевой оторопь берет

Меньше 80 лет не дашь: при виде одногодок Екатерины Андреевой оторопь берет

16 ноября 2022 09:30
Меньше 80 лет не дашь: при виде одногодок Екатерины Андреевой оторопь берет

Телеведущая сумела избежать роковой ошибки.

В Сети Екатерину Андрееву давно окрестили нестареющей ведьмой. Зрители с удивлением отмечают, что телеведущая с годами совершенно не меняется.

Звезда экрана ранее признавалась в том, что старается следить за своей внешностью. Чтобы оставаться молодой и красивой, она ведет здоровый образ жизни и периодически посещает косметолога. А вот под нож пластического хирурга Андреева ложиться не желает. Глядя на ровесниц знаменитости, можно сделать вывод о том, что ее решение абсолютно верное.

Меньше 80 лет не дашь: при виде одногодок Екатерины Андреевой оторопь берет

В качестве яркого примера хочется привести Александру Захарову. Ей, как и Андреевой, 60 лет, но выглядит актриса так, что меньше 80 ей не дашь. В отличие от телеведущей, знаменитость прибегала к пластике, но этим сделала только хуже. Многие интернет-пользователи отмечают, что артистка потеряла свою естественную красоту и заметно состарилась.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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