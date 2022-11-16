Меньше 80 лет не дашь: при виде одногодок Екатерины Андреевой оторопь берет

В Сети Екатерину Андрееву давно окрестили нестареющей ведьмой. Зрители с удивлением отмечают, что телеведущая с годами совершенно не меняется.

Звезда экрана ранее признавалась в том, что старается следить за своей внешностью. Чтобы оставаться молодой и красивой, она ведет здоровый образ жизни и периодически посещает косметолога. А вот под нож пластического хирурга Андреева ложиться не желает. Глядя на ровесниц знаменитости, можно сделать вывод о том, что ее решение абсолютно верное.

В качестве яркого примера хочется привести Александру Захарову. Ей, как и Андреевой, 60 лет, но выглядит актриса так, что меньше 80 ей не дашь. В отличие от телеведущей, знаменитость прибегала к пластике, но этим сделала только хуже. Многие интернет-пользователи отмечают, что артистка потеряла свою естественную красоту и заметно состарилась.