Меньше 50 не дашь: все уже забыли, как выглядела Лайма Вайкуле в 25 (фото)

Лайма Вайкуле известна в первую очередь как певица, но пробовала себя она и в качестве актрисы. Одним из первых проектов с участием артистки стал фильм «Братья Рико», вышедший на экраны в 1980 году.

Сегодня благодаря этой картине можно увидеть, как исполнительница выглядела в 25 лет. Тогда она еще не перекрасилась в блондинку и носила кудрявые волосы до плеч. При этом Вайкуле не кажется в кадре молодой девушкой, напротив, глядя на знаменитость, ей не дашь меньше 50 лет.

К слову, сегодня звезда избегает повышенного внимания общественности, поскольку, по слухам, у нее случился рецидив рака. Согласно информации в Сети, не так давно знаменитость отправилась на Тенерифе, где провела фотосессию, показавшись при этом без парика или платка. Поклонники отметили, что от волос знаменитости практически ничего не осталось, тем не менее многие подчеркнули, что выглядит Вайкуле не так уж и плохо.