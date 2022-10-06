Мелочность Карла III предали огласке: что досталось принцессе Диане после развода

Брак принцессы Дианы с принцем Чарльзом, который ныне стал королем Великобритании Карлом III, сложно было назвать счастливым. Уже накануне свадьбы девушка узнала, что ее будущий муж давно крутит роман с Камиллой Паркер-Боулз и не может жениться на любовнице только из-за запрета матери. Принц не отрицал слухи и даже признался Диане, что продолжит встречаться с возлюбленной.

Принцесса терпела неверность мужа около 10 лет со дня свадьбы в 1981 году. Она переехала от Чарльза вместе с сыновьями в 1992 году, а еще через некоторое время они оформили развод. Королева была недовольна тем, что ее сын допустил расторжение брака, ставшее скандалом для всей семьи. Но во время развода Елизавета II предоставила принцу лучших адвокатов, которые постарались оставить невестку ни с чем.

Чарльз отобрал у экс-жены титул Ее королевское высочество. Согласно законам дворца, при общении с бывшим супругом и даже с собственными детьми она должна была приседать в унизительном реверансе. Кроме того, принц потребовал лишить Диану офиса, частных самолетов, алиментов (вместо них принцесса получала денежную компенсацию). Таким образом, сплетни о мелочности Чарльза были доказаны.

Диана не спорила с влиятельным экс-супругом, бороться она была намерена лишь за совместную опеку над детьми, ведь право на это ей все же оставили. Кроме того, принцесса сохранила коллекцию ювелирных украшений: только тиару, свадебный подарок королевы, она вернула бывшей свекрови.