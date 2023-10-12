Меладзе снова станет папой: внешний вид Джанабаевой вызвал недоумение у людей

Жена Валерия Меладзе однажды призналась, что не намерена быть мамой лишь троих детей. Альбина Джанабаева счастлива быть многодетной матерью. А счастья, как заметила экс-солистка «ВИА Гры», много не бывает.

О четвертой беременности знаменитости заговорили в августе. Тогда артистка обнародовала в социальных сетях видео с закрытого мероприятия. Звезда надела платье с драпировкой, но наряд не скрыл ее заметно округлившийся живот.

После этого на время Джанабаева пропала с радаров. И вот теперь она опубликовала архивный кадр, сделанный еще весной. Ответ на вопрос о том, почему певица не выкладывает свои свежие фотографии, у фанатов нашелся быстро.

«Такое ощущение, что вы беременна», «Живот неспроста прячете», «Валера снова будет папой?» — пишут фолловеры в комментариях.

Многие из них уверены, что супруга Меладзе подарит ему еще одного наследника в начале зимы.