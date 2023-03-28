Меладзе с годами сильно изменился: посмотрите, каким он был в молодости

Валерий Меладзе прогуливал музыкальную школу и в шоу-бизнес попал случайно. Будучи студентом, он занимался наладкой аппаратуры, и как-то его попросили проверить микрофон. Артист начал петь, чтобы проверить звучание. Его голос понравился. Так он стал бэк-вокалистом.

Будущий исполнитель хита «Самба белого мотылька» еще долго будет выбирать между сценой и другой жизнью. Отучившись в Николаевском кораблестроительном институте, Меладзе пошел в аспирантуру и получил кандидатскую степень.

Карьеру артист начал в рок-группе «Диалог». На видео 1991 года в знойном высоком брюнете не каждый узнает мэтра отечественной поп-сцены. Впрочем, уже тогда ярким и эпатажным нарядам певец предпочитал классические костюмы. Они, как и страстная манера исполнения, остаются его визитной карточкой и сегодня. Хотя точечные возрастные и имиджевые изменения видны невооруженным глазом.