Меладзе окончательно лишился особняка в Москве: вот что произошло

Константин Меладзе продал свой московский особняк. Так как сам грузин уже больше года не живет в России, реализацией недвижимости занимались его родные. Наконец, им удалось найти покупателя — заключена сделка на 350 миллионов рублей.

В Сети появилась информация, что за ходом продажи дома наблюдает лично пожилая мама продюсера Нелли Акакиевна. Особняк площадью семьсот квадратных метров предоставит новым владельцам четыре спальни, гостиную, зал для занятий спортом и даже турецкую баню. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так как ранее Меладзе лишился возможности работать в России из-за ликвидации его ИП, возвращаться в этот дом ему нет никакого смысла. Не потребуется больше и семейное гнездышко. Вера Брежнева, которая несколько лет назад увела Константина Шотаевича из семьи, на днях объявила о разводе с ним. Причину разрыва певица не сообщила, но, судя по всему, работать вместе супруги не прекратят.