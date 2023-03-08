Мэл Гибсон назвал эту красавицу старухой: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

К голливудским актрисам всегда предъявлялись высокие требования. Они должны быть канонично красивыми, обладать идеальной фигурой, кроме того, им запрещено стареть.

Именитый актер Мэл Гибсон называл одну из своих коллег старой, хотя она моложе его на три года. Речь идет о роковой красавице и звезде «Основного инстинкта» Шэрон Стоун, которой пришлось столкнуться с серьезным давлением из-за своего возраста. Гисбон на полном серьезе утверждал, что актриса слишком старая, чтобы быть его партнершей в кадре. Об этом Шэрон рассказала в одном из интервью. Подобное отношение к своей персоне сильно расстраивало и угнетало Стоун, но она продолжала идти дальше.

Несмотря на нелепые обвинения со стороны мужчин-коллег, в 90-х ей удалось стать главной красавицей в Голливуде. Карьера актрисы могла сложиться еще лучше, если бы не кровоизлияние в мозг в 2001 году. Из-за проблем со здоровьем Шэрон пришлось поставить работу на паузу.

Сегодня 64-летняя Стоун выглядит абсолютно здоровой и счастливой. Она отказывается прибегать к услугам хирургов и предпочитает естественное старение. И, стоит признать, возраст Шэрон только на пользу.