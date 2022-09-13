Мексиканский Круз Кастильо: не поверите, как сейчас выглядит секс-символ 90-х Освальдо Риос

Освальдо Риос стал известен благодаря своей роли в мыльной опере «Кассандра». Проект стал настолько популярным, что был переведен на самое большое число языков в истории телевидения, а за Риосом следили миллионы поклонниц по всему миру, осыпая его признаниями в любви. Однако со временем артист пропал с экранов.

После «Кассандры» Риос принял участие еще в нескольких знаменитых шоу. Зрители могли видеть его в 145 сериях «Вдовы Бланко», а также в «Дикой кошке». Персонажи артиста неизменно отличались страстным характером и вспыльчивостью, чем покоряли сердца поклонниц.

Сейчас Риос, которому через месяц исполнится 62 года, продолжает появляться в кино, однако его проекты крайне редко транслируются за пределами Латинской Америки. За его жизнью, о которой он регулярно рассказывает в социальных сетях, следят лишь самые преданные фанаты. Многие отмечают, что прошедшие годы сказались на внешности знаменитости, но в его широкой улыбке по-прежнему можно узнать звезду «Кассандры».