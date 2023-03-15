Механик из Германии стал африканским королем: не поверите, как это произошло

История этого человека больше похожа на сюжет фильма. Кифа Коси Банса живет в Германии и трудится обычным автомехаником. В свободное же от работы время он правит двумя миллионами африканских подданых.

Все дело в том, что Банса — верховный правитель территории Хохо в Гане. Монархом он стал после смерти своего деда. Именно он в 1970 году отправил любимого внука в Германию, чтобы тот выучился на автомеханика.

Когда король умер, его место могли занять отец и старший брат Банса, но этого не случилось. Родные африканца — левши, поэтому, согласно обычаям и поверьями, имеют связь с дьявольскими силами, а значит, не могут стать правителями.

Даже после своего восхождения на престол Банса решил остаться на чужбине. Королевские обязанности он выполняет по скайпу. Тем не менее на родину монарху приезжать все же приходится — он посещает Хохо как минимум шесть раз в год.