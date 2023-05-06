Мэгги из «Поющих в терновнике» встретила мужа на съемках сериала: это не красавчик Ральф

Мини-сериал «Поющие в терновнике» стал главным карьерным успехом для Рэйчел Уорд, исполнившей роль Мэгги. После выхода сериала артистка продолжила съемки, но не один ее фильм или сериал не становился настолько популярным. При этом проект не только сделал ее мировой звездой, но и устроил ее личную жизнь.

Так, многие зрители были уверены, что привлекательная артистка вне съемочной площадки встречается с Ричардом Чемберленом, сыгравшим Ральфа де Брикассара. Миллионы поклонников пытались доказать их связь, но на самом деле сердце артистки завоевал другой ее коллега.

Дело в том, что во время работы над «Поющими» Рэйчел познакомилась со своим коллегой Брайаном Брауном, который перевоплощался в Люка О’Нила, ее экранного супруга. Между ними завязался настоящий роман, и в 1983 году влюбленные стали мужем и женой.

За время совместной жизни Рэйчел и Брайан воспитали троих детей — дочерей Рози и Матильду и сына Джо. Большую часть времени супруги живут в Австралии, откуда Браун родом, но регулярно отправляются в США и другие страны ради работы.