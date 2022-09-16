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Мэгги из «Поющих в терновнике» 65 лет: она потеряла все после одной роли

16 сентября 2022 17:15
Мэгги из «Поющих в терновнике» 65 лет: она потеряла все после одной роли

Участие в экранизации мелодрамы поставило крест на дальнейшей карьере актрисы.

Романом Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» гордились все жители Австралии. По мнению фанатов писательницы, она смогла затмить даже успех других произведений, вроде «Войны и мира» или «Унесенных ветром». Конечно, к идее экранизации легендарной книги читатели отнеслись скептически.

Телесериал «Поющие в терновнике» вышел на экраны в 1983 году. И на исполнительницу главной роли Мэгги обрушилась волна негатива. Актрису Рэйчел Уорд обвиняли в отсутствии таланта, плохой игре и называли «пустышкой». Нападки поддержала даже автор Колин Маккалоу, подчеркнув, что образ на экране вообще не соответствовал ее задумке. Мэгги из «Поющих в терновнике» 65 лет: она потеряла все после одной роли

Шанс на успешную карьеру Уорд потеряла после этой роли. За ней закрепилась слава не самой удачной актрисы, и новых больших предложений о работе ей больше не поступало. Зато «Поющие в терновнике» принесли ей любовь. Рэйчел вышла замуж за «экранного супруга», австралийца Брайана Брауна. Они поселились в небольшом городе на свой родине и воспитали троих детей. Иногда Уорд появлялась в местных телепроектах, но работе всегда предпочитала семью.

Фото: Кадр из фильма «Поющие в терновнике» (1983), Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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