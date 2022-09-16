Мэгги из «Поющих в терновнике» 65 лет: она потеряла все после одной роли

Романом Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» гордились все жители Австралии. По мнению фанатов писательницы, она смогла затмить даже успех других произведений, вроде «Войны и мира» или «Унесенных ветром». Конечно, к идее экранизации легендарной книги читатели отнеслись скептически.

Телесериал «Поющие в терновнике» вышел на экраны в 1983 году. И на исполнительницу главной роли Мэгги обрушилась волна негатива. Актрису Рэйчел Уорд обвиняли в отсутствии таланта, плохой игре и называли «пустышкой». Нападки поддержала даже автор Колин Маккалоу, подчеркнув, что образ на экране вообще не соответствовал ее задумке.

Шанс на успешную карьеру Уорд потеряла после этой роли. За ней закрепилась слава не самой удачной актрисы, и новых больших предложений о работе ей больше не поступало. Зато «Поющие в терновнике» принесли ей любовь. Рэйчел вышла замуж за «экранного супруга», австралийца Брайана Брауна. Они поселились в небольшом городе на свой родине и воспитали троих детей. Иногда Уорд появлялась в местных телепроектах, но работе всегда предпочитала семью.