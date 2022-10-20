Меган все локти искусает: какое прозвище Кейт Миддлтон получила в молодости

Нынешняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон еще до встречи с Уильямом завоевала репутацию одной из первых красавиц Сент-Эндрюсского университета, где она и познакомилась с наследником британской короны.

Уже с самого начала своей учебы Кейт привлекала внимание своих сокурсников не только успехами в учебе и собственными прямолинейностью и открытостью, но и яркой, бросающейся в глаза красотой. Эффектная брюнетка даже получила среди друзей прозвище Прекрасная Кейт, как рассказывает Кэти Николл, автор книги о принцессе.

Миддлтон стала настоящей звездой университетской недели первокурсника, когда для вновь прибывших студентов проводятся десятки самых разных вечеринок. А вскоре после этого в университет поступил и старший сын принцессы Дианы. И уже через некоторое время Уильям и Кейт (она жила в квартире этажом ниже принца) познакомились, а затем и стали парой.