Меган презирают, ее любят: эта актриса, став принцессой, превзошла Маркл во всем

Брак принца Гарри и Меган Маркл некоторые британцы до сих пор считают ужасным мезальянсом. Еще больше среди поклонников королевской семьи тех, кто открыто презирает актрису, считая ее виновной в ссорах мужа с родственниками. Но в европейской истории был еще один пример неравного брака, который сложился куда удачнее.

В 2003 году венецианский принц Эммануэль женился на очаровательной француженке Клотильде Куро. Знатные родители были против союза сына с молодой актрисой. Более того, и сама Куро не стремилась с ними породниться: аристократы казались ей чванливыми особами, поэтому все ухаживания принца она игнорировала. Да и с профессией Клотильда не собиралась расставаться.

У Эммануэля ушло три года, чтобы расположить к себе девушку. Поженились они только тогда, когда родилась их первая дочка. Сейчас в семье подрастают уже две девочки, а Клотильда и Эммануэль стали любимцами всей Италии. Причем, в отличие от Меган, быстро бросившей профессию, Куро успевает совмещать обязанности принцессы и работу актрисой.