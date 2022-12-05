Меган Маркл «засветила» сына и всполошила народ: подозрения в обмане усилились

Меган Маркл и принц Гарри дважды становились родителями. В 2019 году на свет появился их сын Арчи, а в 2021 — дочь Лилибет. Супруги стараются оградить наследников от пристального внимания СМИ и поклонников, однако многие уверены, что на самом деле Меган никогда не рожала и использует детей-актеров для привлечения внимания.

По мнению пользователей Сети, такое редкое появление Арчи и Лилибет на публике связано с тем, что на самом деле их не существует. Якобы живот во время беременности Меган был накладным, а роли Арчи и Лилибет играют дети-актеры, которых герцог и герцогиня специально нанимают для редких появлений.

При этом недавний «выход в свет» Арчи только подтвердил эти домыслы. Дело в том, что трехлетний наследник принца Гарри якобы случайно появился во время видеозвонка Меган и нескольких женщин-профессоров. И он, как считают пользователи Сети, совсем не похож ни на родителей, ни на свои предыдущие снимки. Даже цвет его волос значительно отличается. Это, как уверены фанаты, подтверждает теорию о том, что Меган вновь наняла актера, чтобы тот сыграл роль ее сына.

При этом и само появление Арчи публика не считает случайным. Дело в том, что таким образом герцогиня решила привлечь внимание к своей семье, ведь в США с официальным визитом прибыли Кейт Миддлтон и принц Уильям, а спустя несколько дней на Netflix начнется показ долгожданного документального сериала про их совместную жизнь с принцем Гарри.