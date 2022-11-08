Меган Маркл вывели на чистую воду: притворству перед принцем Гарри нет конца

Меган Маркл и принца Гарри заметили на романтическом свидании в Калифорнии. Пара наведалась в местную пекарню, что стало сюрпризом для сотрудников. По словам персонала, супруги даже не оставляли предварительную бронь, а просто выбрали первый попавшийся столик. В заказе они тоже не были привередливы, попробовав жареные лепешки, которые в Индии считаются национальным блюдом. Меган и Гарри отдельно поблагодарили повара за блюдо, назвав угощение превосходным, пишет HELLO!.

В Сети пару уже раскритиковали. По мнению пользователей, таким образом они просто пытаются спасти свой брак, ведь уже давно ходят слухи о проблемах в семье герцога и герцогини. Вероятно, именно поэтому Меган пошла на притворство, предложив супругу спонтанное свидание в публичном месте — то, чего он в Британии как принц всегда был лишен. Но хейтеры не поверили Маркл и Гарри, изображающим жизнь простых американцев, и предположили, что и поход в кафе был срежиссирован заранее.